Die traurige Berühmtheit der Radetzkystraße 24-26 – und ihr Erbe in ganz Wien

Erinnern Sie sich noch an die Radetzkystraße 24-26? Das war einmal ein neugotisches Haus, das erste überhaupt in Wien. Es hatte einen großen Turm und schöne Fenster.

Berühmt wurde es 2018. Da ließen die Eigentümer das Dach abtragen, obwohl noch Mieter in dem Haus lebten. Was folgte, war ein Abriss, der sich über fast vier Jahre zog. Man konnte zuschauen, wie das Haus immer weniger und im Februar 2022 schließlich ganz verschwand (siehe Foto oben).

Das Haus in der Radetzkystraße 24-26 ist zum Symbol geworden, dafür, wie mit eigentlich erhaltenswerten alten Gebäuden umgegangen wird, um (mutmaßlich) mit einem Neubau mehr Geld zu verdienen. Der Beginn des Abrisses erfolgte damals wenige Tage vor dem 1. Juli 2018, also jenem Tag, an dem eine Novelle der Bauordnung in Kraft getreten ist. Sie macht den Abriss von Häusern, die vor 1945 gebaut wurden, seither deutlich schwieriger.

Dass diese Novelle nicht der Weisheit letzter Schluss war, hat sich in den vergangenen vier Jahren gezeigt: 2019 wurde das ehemalige Gasthaus Sperl in der Karolinengasse abgerissen, 2020 ein Biedermeierhaus in der Äußeren Mariahilfer Straße, 2022 eines in der Kaiserstraße – um nur einige Beispiele zu nennen. Und jüngst wurde bei einem Haus in der Schönbrunner Straße 276 das Dach abgetragen. In vorangegangenen Fällen ein probates Mittel, um die „wirtschaftliche Abbruchreife“ herbeizuführen. Also die Bausubstanz des Hauses so zu beschädigen, dass die Kosten einer Sanierung in keinem Verhältnis zu jenen eines Neubau stehen. Ein Abriss ist dann erlaubt.

Noch heuer soll dieses Manko in einer neuerlichen Novelle der Bauordnung behoben werden. Man darf hoffen, dass sie bald unter Dach und Fach ist – bevor wieder mit dem fröhlichen Abreißen begonnen wird.