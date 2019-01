Biedermeier-Haus in Wien-Wieden illegal abgerissen

Völlig anders sieht das der Hausbesitzer: Die Baueinstellung sei nichtig, argumentiert ein Sprecher. Die Kritik am Vorgehen will er nicht gelten lassen: „Historisches in Modernes zu integrieren, ist oft explizit gewünscht. Das macht man auch, wenn es die Bausubstanz zulässt.“

Auf der Wieden seien die Voraussetzungen dafür aber nicht gegeben.

Strafanträge gestellt

Der Chez-Karoline GmbH könnte ihr Vorpreschen jedenfalls teuer kommen. Wir schießen hier sehr scharf“, sagt Cech. „Wir haben eine neue Baueinstellung verfügt und bereits Strafanträge gestellt.“

Konkret drohen eine Geldbuße bis 100.000 Euro, eine Haftstrafe und der Entzug der Gewerbeberechtigung.