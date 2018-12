Ringen um Wiens Gründerzeit-Perlen

In den kommenden Wochen entscheidet sich, ob das Wiener Gründerzeitstadtbild weiter dezimiert wird oder ob der Abrisswut Einhalt geboten werden kann. 50 Hausbesitzer haben nach der Novelle der Wiener Bauordnung im Sommer Einspruch gegen die Abbruchstopps ihrer historischen Gebäude erhoben, die Fälle liegen beim Verwaltungsgericht.

Für Denkmalschützer befinden sich darunter einige Perlen, wie das Tröpferlbad in Währing, Biedermeierhäuser in der Mariahilfer Straße oder ein ganzes Ensemble in der Jörgerstraße. Hier dazu eine Karte der gefährdeten Objekte in ganz Wien: