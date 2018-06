Neue Bauordnung: Schutz für alte Substanz

Genauso wie das Sperl-Haus wurden eine Handvoll anderer Objekte in den vergangenen Tagen Hals über Kopf dem Boden gleich gemacht – noch schnell bis zum endgültigen Inkrafttreten der neuen Regelung. Zu Redaktionsschluss stand aufgrund von behördlichen Fristen noch nicht fest, ab welchem Tag genau Anfang Juli die Regelung gilt. „In den vergangenen Tagen häufen sich die Mitteilungen über Abrisse“, sagt jedenfalls Markus Landerer von der Initiative Denkmalschutz.

Unter Beobachtung von Seiten der Initiative Denkmalschutz stehen mehr als zehn Häuser, die akut bedroht sind. Wie etwa ein Haus in der Radetzkystrasse im Bezirk Landstrasse. Obwohl darin noch Mieter mit unbefristeten Mietverträgen leben, begann der Abriss des Hauses. Ein Investor will an dem Platz ein Luxusprojekt namens „Die Goldene Linde“ errichten. Die Verkaufsunterlagen finden sich bereits im Internet. Das Haus ist ein so genanntes Frühgründerzeithaus aus 1847 und besitzt eine bemerkenswerte neogotische Formensprache.

Ebenso besorgniserregend ist der bevorstehende Abbruch eines Gründerzeit-Ensembles mit einer geschlossenen Fassade am Mariahilfer Gürtel und ein Biedermeier-Haus in der Zieglergasse in Neubau. In den sozialen Netzwerken werden die Abrisse teils dokumentiert. Auch Protestaktionen fanden statt: Beim Sperl organisierten die Grünen einen Flashmob.

Sobald die neue Regelung gültig ist, wird die Baupolizei ab dem ersten Tag alle in Abriss befindlichen Gebäude und Baustellen akribisch kontrollieren. „Wenn relevante Gebäudeteile dann noch stehen, werden wir eine Einstellung des Abrisses verfügen“, betont Gerhard Cech, Leiter der Wiener Baupolizei.