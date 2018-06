Flashmob gegen Schließung des Restaurant Sperl

Gastronomie. Sperrstund’ war, gestern gestern, Donnerstag, im Restaurant Sperl in der Karolinengsse in Wien-Wieden. Auf Facebook erklärte Betreiber Karl Sperl , dass in der Gastronomie „alles sehr schwer“ geworden sei: „Allergene, Registrierkassa, Raucher-Nichtraucher, Lohnnebenkosten für durchschnittlich 23 Mitarbeiter, bei 25 wird man schon bestraft, da man keinen Mitarbeiter hat, welcher eine Behinderung hat. Unsere Behörden machen dann den Rest.“ Nun sehe Sperl keinen anderen Ausweg, als sein Lokal zu schließen.

Die Grünen veranstalteten deshalb sogar einen Flashmob am Donnerstag. Hauptgrund dafür war aber nicht die Schließung an sich: „Wir haben gehört, dass das Haus vom neuen Eigentümer abgerissen werden soll“, sagt Claudia Neuroth von den Grünen Wieden. Sie vermuten, dass mit dem Abriss die jüngste Novelle der Wiener Bauordnung ausgehebelt werde soll, die Bauspekulation von alten Häusern in Wien unterbinden mag. Sperl war für den KURIER nicht erreichbar.