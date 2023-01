Wien, die Stadt, in der Hunde mehr Wert sind als Kinder

Im Leben eines Kindes gibt es ja viele erste Male. Die ersten Schritte, das erste Wort, das erste Mal in Hundekacke steigen. Die ersten Schritte tat das Kind im Juni 2022, das erste Wort kam wenig später und zum ersten Mal in einen Haufen Hundekacke gestiegen ist es vorige Woche. Es war ein graubrauner, klebriger, gar nicht so großer Haufen, aber groß genug, um Kinderschuhe zu versauen und mitleidige Blicke von Passantinnen zu bekommen.

Kommt halt einmal vor, könnte man jetzt sagen. Aber so einfach sind die Hundehalterinnen und Hundehalter in dieser Stadt nicht aus ihrer Pflicht zu entlassen.

Niemals würden Eltern in dieser Stadt ihr Kind in eine Baumscheibe steigen lassen, weil unbestritten würde es dort in einen Haufen Hundekot steigen. Und nur wenn es gar nicht anders geht, lassen Eltern ihr Kind in einen Grünstreifen steigen, weil ziemlich sicher wird es auch dort in einen Haufen Hundekot treten.