Beliebtes Biedermeierhaus Kaiserstraße 31 ist Geschichte

12.2.1803 – 13.7.2022. In tiefer Trauer geben wir den Abriss unseres geliebten Hauses Kaiserstraße 31 bekannt.

Wahrscheinlich gibt es nicht allzu viele Häuser, um die öffentlich, in einer eigens angefertigten Online-Parte, getrauert wird. Bei jenem in der Kaiserstraße 31 im 7. Bezirk ist das anders. Das Biedermeierhaus war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil es unmittelbar vor dem Abriss stand. Trotz Schutzzone, trotz Denkmalschutzes. Nun ist es tatsächlich abgerissen worden, übrig ist nur noch die halbe Fassade des Erdgeschoßes (siehe Bild).