Von Freund eingesperrt: Vier Männer in Wien aus Auto befreit

Einen ungewöhnlichen Einsatz gab es Freitagnacht in der Brigittenau. Ein Mann hatte kurz vor Mitternacht die Polizei alarmiert, nachdem er aus einem Fahrzeug Hilferufe bemerkt hatte. In dem Fahrzeug befanden sich vier Männer (20, 24, 33, 42), das Auto war versperrt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Männer gaben zu verstehen, dass es sehr warm in dem Fahrzeug war und sie nur noch schlecht Luft bekämen. Daraufhin wurde durch die Berufsfeuerwehr Wien eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Männer konnten aus dem Fahrzeug steigen.

Die Männer erzählten, dass ein Bekannter sie mehrere Tage in diesem Fahrzeug übernachten ließ, am Freitag aber erstmals die Türen versperrte.

Autobesitzer stritt die Vorwürfe ab

Im Zuge der Amtshandlung kam der Fahrzeugbesitzer, ein 45-jähriger Slowake, zum Auto und stritt die Vorwürfe ab, die Männer vorsätzlich in das Fahrzeug gesperrt zu haben. Er wurde wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung vorläufig festgenommen.

Die Männer wurden von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien untersucht, mussten jedoch nicht versorgt werden.