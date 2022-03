Zapadni Balkan: Poslije Ukrajine novo žarište u Evropi?

U ovom trenutku, to se čini isto tako malo vjerojatnim kao i ulazak Ukrajine u EU.

"Idealno bi bilo kada bi EU primila svih šest zemalja - uključujući i Kosovo - odjednom, a da se zatim pokuša riješiti etnonacionalni sukobi u društvu. Zapadni Balkan je mala regija sa oko 16 miliona stanovnika, manja od Rumunije. U realpolitičkom smislu, međutim, to je želja: proces proširenja EU zasniva se na vrlo jasnim principima, pravilima i reformskim oblastima", ističe Džihić.

"Prije nego što se ovaj korak uopšte može preduzeti, EU prvo mora da bude načisto sa sobom šta želi da postigne svojim procesom proširenja. To se u velikoj mjeri odnosi na Francusku, koja se sada nalazi pred izborima, ali i na Bugarsku, na primjer, koja je do sada jasno blokirala sjevernomakedonski proces. Nažalost, vrlo sam skeptičan da će se to uskoro dogoditi."

