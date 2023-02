Vučić und Kurti kommen am Montag in Brüssel zusammen

Weg zur Normalisierung

Er habe Vucic und Kurti zu ganztägigen Gesprächen eingeladen, kündigte der EU-Außenpolitikbeauftragte Josep Borrell laut serbischen Medienberichten an. Er hoffe auch, dass sie in der Lage seien, den westlichen Vorschlag als Weg zur Normalisierung ihrer Beziehungen zu akzeptieren. An den Gesprächen wird auch der EU-Sonderbeauftragte für den Dialog zwischen Belgrad und Prishtina, Miroslav Lajcak, teilnehmen.

Der serbische Präsident hatte vor einem Monat in einer viel beachteten Pressekonferenz angedeutet, dass er den deutsch-französischen Plan annehmen könnte. Anfang des Monats erklärte er allerdings im serbischen Parlament, etliche Punkte des internationalen Plans seien aus serbischer Sicht schwer oder gar nicht akzeptabel. Dies dürfte sich allem voran auf den Vorschlag beziehen, dass Serbien künftig die Aufnahme des Kosovo in internationale Organisationen, darunter auch die Vereinten Nationen, nicht mehr behindern solle. Serbische Nationalisten lehnen den Plan vehement ab.