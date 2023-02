Der Kosovo: Das Pulverfass auf dem Balkan

Schüsse, Straßenbarrikaden, Armeen in Kampfbereitschaft – der Kosovo gilt als besonders brenzlige Region auf dem Dauer-Krisenherd Balkan, vor allem aufgrund der Spannungen mit Serbien. Am Freitag ist es 15 Jahre her, dass die einstige serbische Provinz sich für unabhängig erklärt hat. Das haben wir zum Anlass genommen, uns etwas genauer mit dem Kosovo zu beschäftigen - die kosovo-albanische Journalistin Vjosa Çerkini erzählt im Daily-Podcast von der Lage vor Ort und gibt ganz persönliche Eindrücke ihrer eigenen Flucht nach Ausbruch des Kosovokriegs 1998.