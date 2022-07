Tradition und Rückständigkeit - warum mich dieses Land ärgert

Richtig Panik bekomme ich allerdings, wenn ich an zwischenmenschlichen Kontakt außerhalb Wiens denke. Eigentlich sind es nicht die Menschen an sich, vor denen ich etwas Angst habe. Es sind eher ihre Ansichten und ihre möglichen Reaktionen auf Menschen wie mich - eine nicht-weiße Person. Ich habe nicht nur in Wien gelebt. Meine Jahre von 10 bis 18 in Wien-Umgebung haben mich dahingehend geprägt, dass ich die Diversität und Anonymität der Stadt nie wieder missen möchte. Die Ironie, dass viele Menschen im Gegenzug wegen dieser beiden Aspekte Angst vor der Stadt haben, entgeht mir nicht.

Rassismus hat in Österreich Tradition. Was allerdings oft vergessen wird: Traditionen können problematisch und gewaltvoll sein. Sie sind nicht immer schön. Nur weil etwas immer schon so war, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Von den Begrifflichkeiten, wie dem N-Wort, an denen festgehalten wird, bis zu Marken mit rassistischen Logos, wie das Mohrenbräu. Oder die generelle Tradition rassistischer Politik immer wieder viele Stimmen zu geben. "Das war immer schon so", scheint das Lieblingsmotto vieler Österreicher*innen zu sein. Weil das schon die Oma so gesagt hat. Oder der Opa. Oder der Großonkel, von dem ausgeblendet wird, dass er dem Nationalsozialismus auch nach Kriegsende immer treu blieb. Die viel gepriesenen Prozesse, wie Weiterentwicklung und Fortschritt sind plötzlich gefährlich und unmöglich. Besonders, wenn es um gesellschaftliche Themen geht. Scherzhaft wird davon gesprochen, dass in Wien alles 50 Jahre später passiert. Wie legen wir das auf ganz Österreich um? Denn die Uhren ticken besonders am Land etwas langsamer als in der Stadt - was wohl aber nicht Österreich spezifisch ist.