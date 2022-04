Warum der Afroshop nie sterben darf

Rastazöpfe, Haarglättung und Perücken - Afroshops gehören zum Wiener Stadtbild wie türkische Friseure und Asiashops. Über Corona habe ich sie fast vergessen, doch als ich letzte Woche wieder an einem vorbeikam, erinnerte ich mich an diese Feelgood-Orte meiner Kindheit und Jugend.



Ganz aufgeregt war ich, als ich zum dreizehnten Geburtstag meine erste Haarglättung machen lassen durfte. Viele Jahre später saß ich wieder im Salon. Neben mir ein Mädchen, dass ihren dreizehnten Geburtstag ebenfalls im Afroshop verbrachte. Mittlerweile wollte ich keine Glättung mehr, sondern eher Braids - also Zöpfe. Die Möglichkeiten an Hairstyles sind endlos.

Für Schwarze Menschen sind Haare sehr wichtig. Es ist schwer, diese Relevanz in Worte zu fassen. Sie bedeuten Identität, da sich das Haar Schwarzer Menschen in der Struktur klar von dem weißer Menschen unterscheidet. Außerdem sind sie ein Stück Kultur, da die verschiedenen Flechtfrisuren viele Traditionen Afrikas und der USA in sich tragen. Auch als politisches Thema ist Afrohaar höchst relevant, denn der Afro stand beispielsweise während des Civil Rights Movements für Widerstand. Heute noch werden Schwarze Menschen aufgrund ihrer Haare diskriminiert.