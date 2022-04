"Woher kommst du?" und wie man eindeutigere Fragen stellt

Die Person will eigentlich nur wissen, warum ich Schwarz bin. Das ist die Frage, die sich hinter „Woher kommst du?“ versteckt. Außerdem versteckt sich dahinter das Denkmuster, dass eine Schwarze Person nicht aus Österreich stammen könne. Nachdem sich die Wurzeln von Schwarzen Österreicher*innen Jahrhunderte zurückverfolgen lassen, zeugt das von eingeschränktem Denken. Oder zumindest von einer Bildungslücke. Mittlerweile wachsen Schwarze Menschen in Österreich auf, deren Eltern ebenfalls in Österreich geboren wurden. Hautfarbe bedeutet nicht zwangsweise Nationalität oder Herkunft.

Die beteuerte Neugierde ist in dieser Frage auch kaum zu finden. Denn wenn irgendwann von der Herkunft der Eltern oder Großeltern erzählt wird, geht kaum jemand drauf ein. Oft ist es der Gesprächseinstieg und nach der Beantwortung der Frage - und den Hinweis auf die (Groß)-Eltern - verschwindet die Person wieder. Vielleicht spielt auch hier eine Bildungslücke eine Rolle und die fragende Person könnte keine zwei Sätze über das Land formulieren. Wer nur wissen will, warum jemand Schwarz ist, sollte mutig genug sein diese Frage auch zu stellen. Sollte die Frage wieder im Kopf einer weißen Person auftauchen, wäre es hilfreich es ohne Verschleierung zu versuchen oder zu akzeptieren, dass diese Wahrheitsgetreu beantwortet wird. Besser noch, sie wird überhaupt nicht gestellt, wenn sie für den Kontext irrelevant ist und das Interesse an der Person nach dieser Frage endet.