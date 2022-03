Weiß ist kein Schimpfwort, sondern eine Realität

Einen Einfluss bekommt der Faktor meist nur, wenn sie sich von den sogenannten „anderen“ abheben. Die konstruierten „Anderen“ werden jedoch meist als Gruppe wahrgenommen und nicht als Einzelpersonen. Außerdem werden sie gerne mit problematischen Begrifflichkeiten versehen.

Macht und Privilegien

Doch auch weiße Menschen haben Gemeinsamkeiten. Sie entsprechen einer Norm und sind die Mehrheitsgesellschaft. In einer Welt, die von White Supremacy, also weißer Vorherrschaft geprägt ist, besitzen sie Macht und Privilegien. Macht in Bezug auf politische, gesellschaftliche Teilhabe, im Bildungsbereich, in der Medizin und in der Arbeitswelt. Kurz gesagt, die Welt ist auf weiße Menschen ausgelegt. Auf individueller Ebene fühlt es sich oft nicht so an. Als Gruppe gesehen, trifft das allerdings zu – wie auf die Machtposition von Männern im Patriarchat.



"Das ist doch rassistisch!", ist eine Aussage, die immer dann gezückt wird, wenn Menschen als weiß bezeichnet werden, besonders wenn darauf hingewiesen wird, welche Privilegien weiße Menschen besitzen. Nein, es ist kein Rassismus, jemanden weiß zu nennen. Schwarze Menschen wären froh darüber, wenn wir als Schwarze Menschen bezeichnet werden würden. Es ist ein respektvoller Begriff. Stattdessen hören wir immer noch das N-Wort und andere Beschimpfungen. Weiße Menschen können froh sein, gleich einen respektvollen Terminus zu bekommen. Besonders die lange Geschichte der Unterdrückung und Gewalt, die mit den diskriminierenden Begriffen einhergeht, wünsche ich niemandem.