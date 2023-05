Stichwahl in der Türkei: Kılıçdaroğlu braucht am Sonntag ein Wunder

Vor dem ersten Wahldurchgang wurden ihm gute Siegeschancen zugesprochen - bei der Stichwahl am Sonntag in der Türkei gibt es nun aber nur noch wenig Hoffnung, dass sich der sozialdemokratische Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu durchsetzt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan geht als klarer Favorit ins Rennen.

Zwar ist dem 74-jährigen Kılıçdaroğlu, der als bescheiden und besonnen gilt, etwas gelungen, was vor ihm noch keiner geschafft hat: Langzeit-Herrscher Erdoğan muss erstmals in eine Stichwahl - genauer: in die erste Stichwahl in der Geschichte des Landes.

