"Kommandant Wolf" soll seine Landsleute im Kosovo gefoltert haben

Metallfabrik als Internierungslager

Die Anklage beschuldigt Shala, der im Krieg unter dem Kampfnamen "Kommandant Wolf" bekannt wurde, von Mai bis Juni 1999 in der nordalbanischen Stadt Kukës Menschen festgehalten und gefoltert zu haben. Gemeinsam mit anderen UÇK-Kämpfern hätte Shala dort eine frühere Metallfabrik provisorisch als Internierungslager verwendet. Einer der Gefangenen habe die Folter nicht überlebt, erklärte die Anklage.

Es ist nicht das erste Mal, dass "Kommandant Wolf" in Verbindung mit Kriegsverbrechen gebracht wird. Ihm wurde 2005 und 2007 in einer Anklage des ICTY vorgeworfen, Teil einer "gemeinsam kriminellen Unternehmung" gewesen zu sein.

Ob und wann es in seinem Prozess zu einem Urteil kommt, ist unklar. "Wir sind überzeugt, dass die Beweise, die während dieses Prozesses vorgelegt werden, zweifelsfrei belegen werden, dass Herr Shala für die in der Anklageschrift aufgezählten Verbrechen strafrechtlich verantwortlich ist", erklärte Whiting. Dieser sagte auch, dass Shala die Häftlinge brutal mit einer Eisenstange geschlagen haben soll und sie "blutig, an Knochenbrüchen leidend oder gehunfähig" zurückgelassen.

Der Prozess gegen Shala wird am 27. März wieder aufgenommen. In der Zwischenzeit wird sich der ehemalige Staatspräsident Hashim Thaçi und UÇK-Kommandant ebenfalls in Den Haag verantworten müssen. Thaçi werden übrigens dieselben Verbrechen wie Shala angelastet.