Frust am Balkan vor dem EU-Gipfel wegen Bevorzugung der Ukraine

Rückschritte aufgrund "ambivalenter EU-Politik"

Konkrete Perspektiven fordern in einem offenen Brief auch mehr als 100 Ex-Politiker, Historiker, Schriftsteller, Künstler und Journalisten aus allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens. „Angesichts der ständigen russischen Anstrengungen, den Westbalkan zu destabilisieren, ist der EU-Beitritt der gesamten Region eine geopolitische Unvermeidlichkeit“, heißt es in dem in Belgrad veröffentlichten Schreiben.

Die „ambivalente Politik der EU der letzten zwei Jahrzehnte“ habe zu Rückschritten in der Region und zur Hinwendung an andere Machtfaktoren geführt. Vor allem Russlands gestiegener Einfluss in Serbien und im serbischen Landesteil Bosniens werfe die Frage auf, „wo der Westbalkan eigentlich hingehört“.