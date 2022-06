"FAZ": "Serbien wendet sich vorsichtig von seinem 'Bruder' ab"

Am Pfingstmontag hätte Sergej Lawrow in Belgrad landen sollen. Doch daraus wurde nichts. Der russische Außenminister musste seine Reise in die serbische Hauptstadt absagen, nachdem Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien seinem Flugzeug die Überflugrechte verweigerten hatten.

"So wurde also nichts aus dem Belgrader Gipfel zwischen dem Präsidenten Serbiens und dem Mann, der Putins Kriege auf internationalem Parkett seit Jahren schönredet", schrieb die FAZ am Abend des gescheiterten Besuchs Lawrows. Dabei hätte es Wichtiges zu besprechen gegeben. Etwa die vorläufige Einigung über einen Gas-Liefervertrag, die vergangene Woche in einem Telefonat zwischen den beiden Präsidenten Wladimir Putin und Aleksandar Vučić getroffen wurde und die "fast sensationell klang", urteilt die FAZ.

Die äußerst günstigen Konditionen kämen nicht von ungefähr. "Die Nachricht (über den neuen Gasvertrag, Anm.) wurde allgemein als russisches Leckerli für Serbiens Wohlverhalten gegenüber dem Kreml interpretiert, insbesondere für die Weigerung, sich den Sanktionen anzuschließen", schrieb das deutsche Blatt, stellt aber im Verhalten Vučićs zunehmend Anzeichen von einer Wende fest: "Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass sich Vučić seit einiger Zeit vorsichtig von Putin abzusetzen versucht. Ein Indikator dafür sind gelegentliche kritische Berichte und Äußerungen in dem Imperium aus Fernsehsendern, Internetportalen und Boulevardzeitungen, die von Weggefährten Vučićs gesteuert werden und stets in dessen Sinne berichten". Zudem bröckele in Serbien "die einst starke Unterstützung für den Kreml".