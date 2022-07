"Wir leiden und arbeiten"

Mit derartigen Aussagen dürfte sich der Präsident in Niš keine Freunde gemacht haben. Denn der Groll gegenüber dem südkoreanischen Arbeitgeber wächst auch unter der restlichen Stadtbevölkerung. Über diverse Facebook-Gruppen fragen die Stadtbewohner die "Yura"-Angestellten, warum sie überhaupt zugestimmt hatten, die überhitzten Werke zu betreten, und wundern sich, warum sie nicht den Aufstand gegen das Werksregime proben. Andere wiederum äußerten Verständnis für deren Schweigen, da sie selbst erlebt haben, wie es ist, im Werk einer ausländischen Firma in Serbien zu arbeiten. Tatsächlich tauchten in den vergangenen Jahren immer wieder Medienberichte über prekäre Arbeitsbedingungen in den Produktionshallen ausländischer Investoren auf.

Dennoch scheint die Angst in dem Land, in dem das Monatsdurchschnittsgehalt 621 Euro beträgt, vor der Arbeitslosigkeit größer zu sein als vor miserablen Arbeitsbedingungen. "Wir alle, die da arbeiten, haben kein anderes Einkommen. Wir haben keine Eltern, die uns unterstützen können, wir haben keine Ehemänner, die genug verdienen würden, um die ganze Familie zu ernähren. Auch mit zwei Gehältern kommen wir kaum über die Runden. Wir leiden und arbeiten, weil wir im Moment keinen besseren Job haben", beichtete eine "Yura"-Mitarbeiterin dem Portal Nova.rs.

Ihr zufolge seien die Arbeitsbedingungen in anderen Unternehmen in der Stadt nicht besser. Deshalb würden ihre Kollegen "Yura" treu bleiben. "Dort müsste man sich wieder an die neue Arbeit und neue Kollegen gewöhnen und das Gehalt ist mehr oder weniger gleich, 40.000 bis 50.000 Dinar (umgerechnet 340 bis 425 Euro, Anm.). Auch dort wird hart gearbeitet, jeder einzelne Schritt wird überwacht", behauptet die Frau. "Jeder Toilettengang wird kontrolliert, man muss sich beim Aufseher melden, wenn man aufs Klo gehen will".