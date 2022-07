"Welt"-Schlagzeile sorgt für Empörung bei Überlebenden der Jugoslawien-Kriege

Catchy. So muss ein Titel sein. Also einprägsam, ein Blickfang. Das lernt man gleich zu Beginn des Publizistik-Studiums. Die Wichtigkeit des Titels in der medialen Berichterstattung bekommt der Journalist tagtäglich vom Vorgesetzten und Kollegen eingetrichtert. Denn vom Titel hängt vieles ab, in erster Linie, ob der Leser in die Geschichte "hereinkippt" bzw. ob der Titel ihn dazu verführt, auch den darunter stehenden Text zu lesen.

Die Kunst des Titelmachens besteht allerdings auch darin, ihn so zu gestalten, dass er zwar provoziert, aber nicht so sehr, dass er von Lesern als abstoßend oder gar verletzend empfunden wird. Der Titel einer in der deutschen Welt erschienenen Reportage dürfte gemessen an den Reaktionen in den sozialen Netzwerken genau das getan haben.

"Jugoslawien war Kinderkram im Vergleich zur Ukraine" lautet der Name der Reportage des Ukraine-Korrespondenten. "Unserem Reporter Alfred Hackensberger erzählen die freiwilligen Kämpfer, warum sie ihr Leben für die Ukraine riskieren - und was sie schon jetzt aufgeben mussten", ist in dem verheißungsvollen Vorspann zu lesen. Der Reporter traf also "nahe der Front" fünf Männer, die die Invasion Russlands auf dem ukrainischen Boden so sehr bewegte, dass sie sich entschlossen, ihr bisheriges Leben aufzugeben, um an die Ukraine-Front zu ziehen.

Darunter ist auch ein Spanier namens Pablo. Der 56-Jährige sei sechs Jahre bei der Spanischen Legion und in dieser Zeit auch beim Nato-Einsatz in Jugoslawien dabei gewesen, verriet er der Welt. In seiner Beichte liefert Pablo einen Satz, den man bei der Welt so "griffig" fand, dass er zum Artikeltitel avancierte. "Jugoslawien war Kinderkram im Vergleich zur Ukraine. Stundenlang kann man im Schützengraben liegen, und links und rechts macht es nur bumm, bumm, bumm".