Bosnien dementiert Tod von 51 bosnischen Söldnern in der Ukraine

Vor wenigen Tagen hat das russische Verteidigungsministerium eine Tabelle veröffentlicht, die in Bosnien und Herzegowina für viel Aufregung gesorgt hat. Darin sind ausländische Söldner aufgelistet, die in der Ukraine kämpfen bzw. gekämpft haben. Die Russen behaupten, Kenntnisse darüber zu haben, wie viele Kämpfer aus dem jeweiligen Staat seit dem 24. Februar, dem Beginn der russischen Invasion, in der Ukraine angekommen sind, wie viele davon bereits in den Gefechten umgekommen sind bzw. wie viele die Front verlassen haben.

In diesem "Ranking", das von polnischen Staatsbürgern angeführt wird (siehe Tabelle unten), finden sich gleich mehrere Balkanländer in den "Top Ten" wieder, unter anderem auch Bosnien-Herzegowina. Demnach seien seit dem Kriegsbeginn 167 bosnische Staatsbürger in der Ukraine angekommen. 51 davon sollen getötet worden sein, 46 hätten das Land wieder verlassen, 70 würden noch im Einsatz an der Front sein.