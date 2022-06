20.000 ausländische Kämpfer: Russland droht mit Erschießungen

Die Separatisten haben ein Video in russischen Staatsmedien veröffentlicht, auf dem die drei Männer hinter Gittern zu sehen sind. Es ist zu hören, wie sie ein Geständnis abgeben: „Wir haben ein Training absolviert, mit dem Ziel, terroristische Aktivitäten auszuüben“, außerdem hätten sie sich verschworen, „um an die Macht zu kommen“. Beides also Aktivitäten, für die in Russland die Todesstrafe verhängt werden kann. Laut ukrainischen Angaben waren die drei Mitglieder einer regulären Armeeeinheit. Daher müssten die Regeln der Genfer Konvention für Kriegsgefangene gelten. Russland dagegen betrachtet sie als Söldner, die nicht unter die Konvention fallen würden.