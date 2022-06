Bosnischer Präsident zu Gast in Russland: "Der Westen ignoriert eure Ängste"

"Die Welt ist schon lange nicht mehr das, was sie war"

Noch mehr Erklärungsbedarf herrscht nach seinem Interview für die russische Tageszeitung Iswestija. Darin sprach der Führer der bosnischen Serben über die Lage in Bosnien und Herzegowina, den Krieg in der Ukraine, aber auch die Beziehungen zwischen dem Westen und der Russischen Föderation sowie sein bevorstehendes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

"Das geplante Treffen wird eine Fortsetzung unserer kontinuierlichen Beziehungen sein. Ich bin sehr glücklich, weil es unter solch schwierigen Bedingungen auf der internationalen Bühne stattfinden wird. Ich interessiere mich für die Position von Präsident Putin zu aktuellen Ereignissen", sagte Dodik zu Beginn des Interviews und merkte an, dass man über den geplanten Bau einer Pipeline sowie die Implementierung des Daytoner Friedensabkommens reden wolle. Anschließend führte er aus, was er von dem Krieg in der Ukraine hält.

"Die Welt ist schon lange nicht mehr das, was sie war. Der Westen ignoriert die Ängste und Sorgen, die Russland hat und immer wieder angesprochen hat. Es geht um die berechtigte Angst vor einer Annäherung der militärischen Infrastruktur an seine Grenzen. So kam es zu dem Konflikt, der gerade in der Ukraine stattfindet. Wahrscheinlich wollte jemand im Westen einen Konflikt zwischen Moskau und Kiew haben", schilderte er seine Sicht der derzeitigen Lage.