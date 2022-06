Internationaler Bosnien-Beauftragter: "Dodik benimmt sich wie ein Holzfäller"

"Ich wünschte, ich müsste nicht handeln, ich müsste nicht eingreifen, aber bei allem Respekt vor denen, die sich darum kümmern, in diesem Land sind die Leute einfach alle so nervös". Klare Worte fand Christian Schmidt in der zentralen Nachrichtensendung des bosnisch-herzegowinischen Staatssenders RTVFBiH. Der Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina musste abermals eingreifen, nachdem sich die ewig zerstrittenen Landespolitiker nicht einig geworden waren.

Der Streitpunkt diesmal: die Finanzierung der allgemeinen Wahlen am 2. Oktober. An diesem Datum soll ein neues Parlament, ein neues dreiköpfiges Staatspräsidium sowie neue Führungen in den zwei Landesteilen, der bosnisch-kroatischen Föderation und der Serbischen Republik, gewählt werden

"Ich ordne hiermit an, dass die Zentrale Wahlkommission als außerordentliche Zuwendung (aus dem bosnischen Staatshaushalt) die Summe von 12,528 Millionen bosnischen Mark (6,4 Mio. Euro) erhält, die für die Vorbereitung und Abhaltung der Wahlen erforderlich sind", hatte der Deutsche am Dienstag in Sarajevo erklärt und damit einer leidigen Diskussion ein Ende gesetzt. Die bosnische Regierung hatte es bis dato verabsäumt, die nötigen finanziellen Mittel für die Abhaltung der Wahlen aus dem Staatshaushalt bereitzustellen.