EU-Parlament fordert Sanktionen für bosnischen Serben-Führer Dodik

Kein Schritt in die Unabhängigkeit

Die Regierung der Republika Srpska hatte zuvor einen Brief an das EU-Parlament geschickt. Darin wird versichert, dass die Zuständigkeitenübertragung, ein Prozess den die Entität zuletzt begonnen hatte, kein Schritt in die Unabhängigkeit sei.



Es wird auch angegeben, dass die RS-Behörden das Friedensabkommen von Dayton respektieren, und dass der Rechtsvorgang die ihm durch die Konstitution von Bosnien und Herzegowina gegebenen Kompetenzen zurückgibt.



Am 21. Februar sollte die Situation in Bosnien und Herzegowina in Brüssel diskutiert werden.