Vučić lässt mit einer Aussage ganz Balkan erzittern

Energieprobleme

Vučić erinnerte daran, dass Serbien aufgrund von Sanktionen ab November kein Öl mehr aus Russland importieren könne und sprach auch über andere potenzielle Energieprobleme im Winter.

"Jeder möchte, dass seine Wohnung warm ist, dass er darin in Shorts und Leiberl unterwegs sein kann. Niemand möchte im Winter einen Pullover in der Wohnung tragen. Es fragt aber niemand danach, wie wir genug Gas in die Leitungen füllen wollen (...) Ab dem 1. November haben wir gemäß den geltenden Sanktionen kein Recht mehr, russisches Öl zu importieren, und wer weiß, welche Sanktionen noch bis dahin verhängt werden", sagte Vučić mahnend und wies auf andere potenzielle Energieprobleme, die sich im kommenden Winter auftun könnten.

Ihm zufolge werden allein im größten serbischen Kohlekraftwerk Obrenovac 350 Tonnen Masut (Heizöl) verbraucht, weil die Kohle nicht trocken und von ausreichender Qualität ist und im Winter sieben Mal mehr verbraucht wird.



"Wir müssen uns Masut sichern, die Ölindustrie Serbiens (NUS) hat nicht genug davon, also importieren wir 20.000 Tonnen. Rechnen Sie damit, dass wir 120.000 Tonnen für den ganzen Winter brauchen", fügte er hinzu und erklärte, dass Heizöl schwer anzuschaffen sei und Lastkähne aus Rumänien importiert werden müssten.