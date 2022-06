Unverantwortliche Kunden

Die Produzenten bringen täglich 400 Tonnen Zucker auf den Markt, was fast dem Doppelten des täglichen Bedarfs der Verbraucher in Serbien entspricht. Der Sekretär des Handelsverbandes der Wirtschaftskammer Serbiens, Žarko Malinović, sagte, dass das Wachstum der Zuckernachfrage in Serbien keine Grundlage in den Bedürfnissen der Bevölkerung habe. Und nach Einführung der Beschränkung würden die Menschen "täglich unverantwortlich zwei, drei Kilogramm Zucker kaufen", was die Versorgung infrage stelle. Die Handelskammer appellierte an den Hausverstand der Bürger und gab ihnen zu verstehen, dass Zuckerfabriken ihre eigenen Kapazitäten und damit verbundenen Einschränkungen haben.



"Es bringt nichts, in drei Schichten zu arbeiten und Zucker zu verpacken, wenn die Nachfrage ständig wächst. Mit 16.700 Tonnen Zucker pro Monat haben wir die Nachfrage verdoppelt. Sie haben einfach nicht die Kapazitäten, es zu verpacken", warnt Malinović.

Die Appelle von allen Seiten wurden bislang nicht erhört. Die Regale leeren sich immer noch ungewöhnlich schnell.