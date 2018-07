Zahl der Sexualpartner: Männer schätzen, Frauen zählen

"Selbstwertdienliche Verzerrungen"

Befragungen aus den USA, Großbritannien und Deutschland kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass Männer doppelt so viele Sexualpartner nennen wie Frauen. In Deutschland ergab zuletzt eine repräsentative Studie, deren Ergebnisse 2017 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurden, dass Männer in ihrem Leben mit zehn Partnerinnen geschlafen hätten, während die Antwort von Frauen "fünf Partner" lautete. "Selbstwertdienliche Verzerrungen und geschlechtsspezifisches Antwortverhalten könnten zu den unterschiedlichen Angaben beigetragen haben", schrieben die Wissenschafter dazu. Und weiter: "Unseres Wissens nach wurden die Ursachen für diese diskrepanten Angaben bisher nicht untersucht."

Eben jene Forschungslücke ist nun auch das Team um die Sexualforscherin Kirstin Mitchell von der Universität Glasgow angegangen. Als Grundlage für ihre Untersuchung, die im Journal of Sex Research veröffentlicht wurde, nutzten die Wissenschafter Daten des dritten britischen "National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles", kurz Natsal-3. Im Rahmen dieser Studie werden ungefähr alle zehn Jahre mehrere tausend Briten in persönlichen Interviews zu ihrem Sexualverhalten befragt. An Natsal-3 nahmen 15.162 Frauen und Männer zwischen 16 und 74 Jahren teil. Eine ähnlich große Bevölkerungsstudie zum Sexualverhalten gibt es in Deutschland nicht.

Der Befragung zufolge hatten die Männer im Schnitt Sex mit 14 Partnerinnen während Frauen mit durchschnittlich sieben Männern geschlafen hatten. Auf der Suche nach Erklärungen für diesen Unterschied stießen die Wissenschafter aus Glasgow auf verschiedene Gründe. So verzerrten etwa Studienteilnehmer, welche besonders viele Sexualpartner angaben, die Durchschnittszahlen - dieses Phänomen war bei Männern häufiger zu beobachten als bei Frauen. Ließe man beispielsweise alle Männer weg, die von 110 und mehr Sexualpartnerinnen berichteten, oder alle Frauen mit mehr als 50 Partnern, werde der Unterschied zwischen den Geschlechtern insgesamt kleiner.