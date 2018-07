Zustimmung zum Liebesspiel: App will Sex rechtlich absichern

Nur ein "Ja bedeutet Ja" – so lautet der Grundsatz eines Gesetzes zu Sex und Vergewaltigung, das Anfang des Monats in Schweden in Kraft getreten ist. Diesem nach gilt eine sexuelle Begegnung erst dann als einvernehmlich, wenn beide Partner aktiv eingewilligt haben. Alles andere wird als Vergewaltigung gewertet. Ein sexueller Übergriff wird damit nicht länger durch eine deutliche Abwehr sexueller Avancen definiert, sondern bereits durch das fehlende Einverständnis einer beteiligten Person. Wie die neue Regelung vor Gericht konkret gewertet werden kann, ist allerding noch unklar.

Abhilfe diesbezüglich schaffen soll eine neue österreichische App namens "I willl". Mithilfe dieser können Sexualpartner ihre Zustimmung zum Geschlechtsverkehr wahlweise mittels Handyvideo, Sprachmemo oder elektronischer Signatur abgeben; wobei es am Markt bereits mehre Apps zum sexuellen Einvernehmen gibt, die allesamt eine ähnliche Funktionsweise haben.

"I willl" verspricht Nutzern nicht nur Rechtssicherheit in puncto Liebesspiel, sondern will auch dazu beitragen, für Themen wie "sexueller Missbrauch" beziehungsweise "sexuelle Nötigung" zu sensibilisieren.