Trump wollte seinen Regenschirm nicht mit Melania teilen

Bizarr-peinliche Momente

Es gab in der Vergangenheit bereits mehrere bizarr-peinliche Momente zwischen den beiden. Im September 2017 besuchte Donald Trump die Stadt Fort Myers im US-Bundesstaat Florida, um sich in dem von einem Hurrikan verwüsteten Bundesstaat über die Aufräumarbeiten zu informieren und mit den Sturmopfern zu sprechen. In einer Ansprache am Southwest International Airport dankte er den Ersthelfern und richtete auch Grüße von seiner Gattin aus, die "wirklich gerne hier gewesen wäre". Das Problem: Melania Trump stand währen der gesamten Rede direkt neben ihm.