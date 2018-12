Wenn Männer absichtlich das Kondom abziehen

Im Zuge ihrer Untersuchung, die im Columbia Journal of Gender and Law veröffentlicht wurde, sprach Brodsky mit betroffenen Frauen, die ihr ihre Erlebnisse schilderten. So erzählte ihr eine Frau namens Rebecca, selbst Opfer von Stealthing, dass sie bei ihrer Arbeit für eine Notruf-Hotline für Opfer sexualisierter Gewalt immer öfter Anrufe von Frauen mit derartigen Erfahrungen entgegennimmt. "Die Geschichten beginnen immer gleich: 'Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Vergewaltigung ist, aber …'", sagte Rebecca im Gespräch mit Brodsky. Ein weiteres Opfer sprach von den Erlebnissen und Stealthing als "der Vergewaltigung nahestehend". Eine weitere Interview-Partnerin erzählte: "Ganz klar war der Teil, der mich wirklich ausrasten ließ, jener, als der Verstoß gegen das, auf was wir uns geeinigt hatten, passierte. Ich habe eine Grenze gesetzt. Das war sehr eindeutig."

Auch im Internet recherchierte die US-Amerikanerin – dabei stieß sie auf Foren, in denen sich Männer über die besten Techniken, Kondome unbemerkt zu entfernen, austauschen. Derartige Portale erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, die Community wächst. Dort wird Stealthing als "Recht des Mannes" festgeschrieben, als Recht "das männliche Sperma zu verbreiten". Dabei sei auffallend, dass Männer ihre Legitimation für derartige Handlungen aus einer männlichen Überlegenheit ziehen, die ihnen zufolge evident ist.

Im Interview mit der Huffington Post sagte Brodsky, dass sie sich dem Phänomen angenommen habe, weil sie in ihrem Umfeld immer öfter damit konfrontiert wurde. So wandten sich unter anderem immer mehr Freundinnen an sie, die in ihren Geschichten Erfahrungen schilderten, die "nicht Teil des anerkannten Repertoires geschlechtsspezifischer Gewalt waren, aber in demselben Frauenhass und derselben Respektlosigkeit verwurzelt schienen".