Statussymbol für Männer: Macht Fleisch sexy?

Status und Sex

Die Erhebung, die von Eugene Chan und Natalina Zlatevska durchgeführt und im Fachblatt Food Quality and Preference Journal veröffentlicht wurde, bestätigt frühere Forschungen, die einen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und sozialem Status nahegelegt haben.

"Sexuelle Wünsche und Paarungswünsche sind für die gesamte Menschheit von grundlegender Bedeutung. Unsere Suche nach einem Partner derart stark in unserer Psyche verankert, dass sie auch Lebensmittelentscheidungen beeinflussen kann – sofern diese für das Erreichen der Paarungsziele relevant sind", erklärt Marketingexperte Eugene Chan von der Monash University.

Evolutionsbiologisch macht Fleisch als Statussymbol durchaus Sinn. Für unsere frühen Vorfahren war Fleisch ein rares Gut – und die, die es besaßen, demonstrierten damit Stärke. "Höhlenmenschen konsumierten Fleisch, um stark, gesund und kraftvoll genug zu sein, um in der rauen Umgebung zu überleben", sagt Natalina Zlatevska, Marketing-Professorin an der University of Technology Sydney. In Königshäusern wurde Fleisch vom Adel wiederum als Zeichen von Wohlstand, Reichtum und Macht verzehrt.