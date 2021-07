Die B17: Unsere alte Verbindung zum Meer

In der Mur-Mürz-Furche verlieren sich mehr und mehr die Spuren der Triester Straße. Was mich nicht weiter stört. Der Radweg entlang der Mürz zählt zu den schönsten des Landes. An mehreren Orten wird man an die Industriegeschichte der Hoch-steiermark erinnert. Kindberg, Kapfenberg, Bruck an der Mur – ein historischer Industrieort folgt auf den nächsten. Vollbeschäftigung, verstaatlichte Industrie, Bildung für alle – Begriffe aus einer Ära,die längst in Vergessenheit geraten ist. In Bruck haben sie vor zwei Jahren eine neue imposante Brücke über die Mur gespannt: Die Harfe. Stromaufwärts Leoben, Knittelfeld, Zeltweg. Doch die Triester Straße führt weiter in den Süden, stromabwärts.