"Schillernd" bis "Schwachsinn": Debatte um Riberys Essgewohnheiten

Es ließ sich zunächst nicht klären, ob der Kicker die Aussagen selbst geschrieben hat. "Ich schulde euch nichts. Meinen Erfolg habe ich Gott zu verdanken, mir und meinen Nächsten, die an mich glauben. Für die Anderen, ihr wart nur Kieselsteine in meinen Socken", hieß es in den Social-Media-Beiträgen zudem. Daraufhin legte ihm sein Verein Bayern München eine Geldstrafe auf.

Kritik von Fachleuten

Nach der hitzig geführten Debatte meldeten sich auch prominente Vertreter der Gastro-Szene zu Wort. So äußerte sich etwa Austro-Köchin Sarah Wiener abfällig über das vergoldete Steak. "Es ist keine Luxusküche. Es ist eine dekadente Schwachsinnsküche", kommentierte die 56-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Aktion.

Die Haute Cuisine habe mehr zu bieten. Da gehe es um Originalität, Kreativität und Geschmackskompositionen. Blattgold sei weder besonders kreativ noch geschmacklich wertvoll. "Selbst kulinarisch gibt's dafür die Note 5 von mir", sagte Wiener, die unter anderem ein Restaurant im Berliner Museum Hamburger Bahnhof betreibt.

Etwas weniger drastisch äußerte sich der deutsche Koch Alfons Schuhbeck über das Verhalten des Fußballprofis. Schuhbeck, der auch Koch des FC Bayern ist, sagte der dpa: "Als Koch des FC Bayern München kann ich zu Franck Riberys Essverhalten nur sagen, dass er keinerlei merkwürdige Vorlieben hat."

Aus seiner Sicht habe Blattgold in der Küche allerdings nichts mit kulinarischem Mehrwert oder gutem Geschmack zu tun. Der 69-Jährige sieht darin lediglich "schillernde Vorlieben der 'Bling-Bling'-Gesellschaft".