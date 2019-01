Ribery bekommt hohe Geldstrafe für Social-Media-Entgleisung

Wiederholungstäter

Der Hintergrund des Ausrasters war Kritik an einem Foto, das Ribéry vor zwei Tagen ins Internet gesetzt hatte. Dort war der Franzose beim Verzehr eines mit Blattgold überzogenen Ribeye-Steaks zu sehen. Ein Shitstorm brach aus. Dann schlug Ribéry mit einer Verbalattacke zurück.

Der 35-Jährige war in dieser Saison bereits mit einem weiteren Ausraster aufgefallen. Im November hatte er den französischen TV-Reporter Patrick Guillou nach der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund körperlich attackiert, weil er sich durch diesen zu Unrecht kritisiert gefühlt hatte. Fünf Tage später sagte Ribéry: "Es war natürlich falsch, was ich gemacht habe. Es ist immer schwierig nach einem Spiel, weil ich sehr emotional war. Ich habe zu Patrick Entschuldigung gesagt, auch an seine Familie." Eine Strafe soll es nach diesem Vorfall laut Presseberichten nicht gegeben haben.