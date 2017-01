Niemand salzt Fleisch so hingebungsvoll wie Salt Bae

Zielsicher trennt Nusret Gökçe mit einem riesigen Messer das Fleisch vom Knochen, schneidet es dann in Scheiben und würzt die Stücke mit einer eigenwilligen Handbewegung mit einer Prise Salz. Dieses Video des gelernten Fleischhauers wurde mittlerweile über acht Millionen Mal auf Instagram aufgerufen, darunter befinden sich über 40.000 Kommentare.

Ottoman steak ???? Ein von nusr_et (@nusr_et) gepostetes Video am 7. Jan 2017 um 2:44 Uhr

Sanat eseri Gibisin dediler(bugun Ankara Nusretdeyiz) Ein von nusr_et (@nusr_et) gepostetes Foto am 18. Okt 2016 um 2:29 Uhr

Seversiniz dedi Ein von nusr_et (@nusr_et) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 12:16 Uhr

Vom Restaurantbesitzer zum Salz Baby

Der neunfache Familienvater und Restaurantbesitzer Nusret Gökçe hat mit Videos dieser Art und Fotos, auf denen er sich mit Fleisch in Szene setzt, eine Followerschaft von über 2,6 Millionen Abonnenten um sich geschart. Nach seiner Ausbildung eröffnete er ein Luxus-Steak-Restaurant in der Türkei. Heute gibt es sechs "Nusr-Et Restaurants" in der Türkei und eines in Dubai. Seine Art Fleisch zu salzen hat Gökçe im Internet den Namen Salt Bae eingebracht, was so viel bedeuten kann wie "Salz vor allem anderen", Salz Baby oder Salz Babe. Im Internet gibt es bereits zahlreiche Parodien des Restaurantbesitzers, sein Konterfei wurde sogar auf einer Hauswand und auf T-Shirts verewigt.

