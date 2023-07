Urlaub für behinderte Menschen: Mit dem Rollstuhl bis Thailand oder Kenia

Barrierefreie Hotels

Auch das Vier-Sterne-Strandhotel Orchidee am Kärntner Klopeinersee bietet barrierefreie Zimmer und Appartements. Ein Highlight ist der Speziallift, mit dem körperlich beeinträchtigte Menschen im See schwimmen gehen können. Rund um den See gibt es außerdem einen barrierefreien Weg, sodass man sich auch jederzeit in das rege Nachtleben stürzen oder spazieren fahren kann. Eine externe Pflegekraft wird etwa über die Heimhilfe gerne organisiert.

Vor allem in Deutschland wächst der Markt an barrierefreien Unterkünften von Jahr zu Jahr, kaum ein Bundesland ist mehr ohne passendes Angebot. Das evangelische Centro Magliaso im Schweizer Tessin hat das Haus Boscaccio extra für behinderte Menschen (mit 14 Zimmern) umgebaut, angeboten werden sogar eigene Patientenheber und extra große Duschen. Bademöglichkeiten bieten ein Pool und der Luganer See.

Wer hingegen lieber die österreichische Bundeshauptstadt besuchen möchte: Das Hotel Zeitgeist (300 Meter vom Hauptbahnhof entfernt) wurde im Vorjahr als behindertenfreundlichste Unterkunft Wiens ausgezeichnet. Nicht nur die Betten, sondern sogar die Kleiderstangen sind höhenverstellbar. Versprochen wird, dass jeder Winkel des Hotels barrierefrei erreichbar ist.