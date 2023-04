Bei der Barrierefreiheit gerät Österreich oft ins Stolpern

Ein Beispiel dafür ist eine große Bungalow-Siedlung nahe des Stausees Ottenstein im nö. Waldviertel. Dort werden barrierefreie Zimmer angeboten mit einer so verwinkelten Zufahrtsrampe, dass man mit einem Rollstuhl nicht um die Kurve in sein Quartier kommt.

Seit 2016 sollte Österreich per Gesetz barrierefrei sein, doch in jedem Bundesland gibt es eine eigene Bauordnung mit unterschiedlichen Vorschriften. Doch Aber auch der Bund ist säumig. Im Jänner beschlossen ÖVP, Grüne und Neos (gegen die Stimmen von SPÖ und FPÖ), dass es künftig in jedem Wahlsprengel eine barrierefreie Wahlzelle geben muss. Doch auch so manches Bundesgebäude, wie etwa der Tiergarten Schönbrunn, sind für Rollstuhlfahrer bis heute kaum erreichbar.