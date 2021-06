Das erste Pflegehotel Österreichs: Urlaub bei Romeo und Luna

Wer den Adelwöhrer Hof betritt, bekommt es als erstes mit Romeo zu tun. Er kreischt markerschütternd und schlägt gerne ein Rad. Romeo ist – wegen des benachbarten Fuchses – zweimal verwitwet. Der Pfau hat sich deshalb anders orientiert und versucht nun der Truthahn-Dame zu imponieren. Und er ist der Wachhund des idyllischen Bauernhofes, dessen ältestes Gebäude im achtzehnten Jahrhundert errichtet wurde.

Doch das ist nicht das einzig Ungewöhnliche an diesem Ort. „Es gibt eine Million Menschen in Österreich, die Angehörige pflegen. Und es gibt für sie kein Urlaubsangebot“, erklärt Anna Steiner. Das wollte die Familie Steiner ändern und schuf zehn Zimmer, bei denen die Pflege gleich mitgebucht werden kann. Ihre Schwiegermutter, die diplomierte Pflegerin Petra Steiner führte an diesem Ort rund zwanzig Jahre lang ein Pflegeheim.