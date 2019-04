Pink Tax auf Produkte "für Frauen": Warum Rosa kostet

Offenbar muss es sehr aufwändig sein, einen Einwegrasier in rosa einzufärben. Auch der Aufdruck des Hinweises "für Damen" muss kostspielig sein.

Anders ist nicht zu erklären, dass Kosmetikprodukte, die "speziell für Frauen" gemacht werden, mehr kosten als die Unisex-Variante. Ein Rundgang im Drogeriemarkt zeigt: Ob Hautcreme, Shampoo oder Rasierer: Kaum steht "Frau" (meist heißt es dann "Ladies" oder "girls") drauf, wird's teuer. Kann das nur an der rosa Farbe liegen? Die Idee des Marketings nach demografischen Gruppen entstand in den 1990er-Jahren.

Heute scheint die rosa-blaue-Verkaufsmasche in vielen Bereichen den Markt zu dominieren. "Schon Kinder werden heutzutage auf geschlechterspezifische Stereotype vorbereitet", sagt Karin Schönpflug, Ökonomin am IHS (Institut für Höhere Studien). "In Zeiten sozialer Unsicherheit funktioniert das besonders gut. Mit Rollenklischees suggeriert man die Idee der heilen Familie in einer heilen Welt."