Physikerin stellt Wissen unter Beweis, Publikum spottet über Haare

Freya Whiteford studiert Astrophysik an Glasgow University. Anfang der Woche war sie bei der britischen Quiz-Sendung "University Challenge" zu Gast.

"University Challenge" ist eine von der Firma Granada produzierte britische Quiz-Show, die mit einer Unterbrechung seit 1962 im Fernsehen läuft, zurzeit auf BBC 2. Bei dem Format handelt es sich um einen Wettbewerb für Studentinnen und Studenten, die ihre jeweiligen Universitäten vertreten. Abgefragt wird in diversen Kategorien, von französischer Küche bis Zytogenetik ist laut dem Independent alles dabei. Umso beachtlicher sind die Leistungen der Teilnehmer.

Haare im Fokus

Während der Ausstrahlung der jüngsten Folge schien sich das Publikum jedoch auf einen anderen Aspekt der Show zu konzentrieren: Freya Whitefords Haare. Während der Sendung mehrten sich auf Twitter Postings, in denen Nutzer über die Haare der jungen Frau spotteten.

"Ich will einfach nur irgendeine Art Serum in die Haare dieses Mädchens schmieren", schrieb etwa ein User, der Whitefords Mähne offenbar als zu widerspenstig empfand. "Ich habe das Gefühl, dass wenn ich an Whitefords Halskettchen ziehe, ihre Haare zufallen und ihr Gesicht wie Vorhänge bedecken werden", merkte ein anderer an.