Forscherinnen fördern: Akademikerin schreibt 270 Wikipedia-Artikel

Jess Wade hat eine Mission: Sie will, dass Frauen, die wissenschaftliche Erkenntnisse zutage fördern, Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteilwerden. Was logisch klingt, ist für viele Forscherinnen in einer männerdominierten Branche keine Realität. Wade, die im Bereich Kunststoffelektronik am Londoner Imperial College forscht, setzt bei der Umsetzung ihrer Mission auf einen unkonventionellen Zugang – und auf Wikipedia.