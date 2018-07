Twitter: Bloggerin erklärt das Privileg, schlank zu sein

Die eigenen Privilegien anzuerkennen, ist schwer. In diesem Zusammenhang diskutiert wird unter anderem das Phänomen, dass schlanke Menschen in unterschiedlichen Situationen aufgrund ihrer Figur Vorteile und es dadurch leichter im Leben haben. Cora Harrington, Gründerin und Autorin des Blogs "The Lingerie Addict", auf dem es um Unterwäsche geht, hat das nun auf der Plattform Twitter zum Thema gemacht.

"Schlankheit ist kein Gefühl"

Harrington erklärte, dass es unwahrscheinlich sei, aufgrund der eigenen körperlichen Erscheinung diskriminiert zu werden, wenn man einem Körpertyp entspricht, der als Norm gilt. Auch dann, wenn man selbst mit Unsicherheiten in Bezug auf den eigenen Körper zu kämpfen habe. "Hey, man muss sich nicht 'dünn fühlen' um privilegiert zu sein", schrieb Harrington in ihrem ersten Tweet, auf den weitere folgten. "Schlankheit ist kein Gefühl. Wenn andere Menschen dich als schlank wahrnehmen, dann bist du es. Wenn du in ein Bekleidungsgeschäft gehen kannst und eine große Auswahl in deiner Größe vorfindest, bist du schlank."