Die Sitze in Flugzeugen sind gemeinhin nicht gerade für ihren Komfort bekannt. Menschen mit durchschnittlichen Körpermaßen müssen während des Fluges häufig eine eingeschränkte Beinfreiheit in Kauf nehmen. Noch unbequemer wird es auf den schmalen Sitzen für Menschen mit Übergewicht. Das weiß auch eine Twitter-Nutzerin zu berichten, die dort unter dem Namen "your fat friend" auf Englisch über ihre Erfahrungen im Alltag postet.

Kürzlich hat sie in mehreren Beiträgen davon erzählt, was es für sie bedeutet, eine Flugreise anzutreten. "Ich steige heute in ein Flugzeug. Hier erzähle ich, wie ich mich darauf vorbereitet habe, als fette Person zu fliegen."

So, I'm on a plane today. Here's what I did to prepare to fly as a very fat person. (Thread.) — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

I researched airlines for their "customer of size" policies, many of which reserve the right to kick me off the plane, even after boarding. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

The rest require purchase of a second seat. If I don't buy one in advance, I'll be charged the day-of price. Today, that's $800 one way. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

I'm charged for that second seat regardless of whether one is available. I pay double for the privilege of staying on the plane. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

Even if I buy a second seat in advance, the airline may still sell it to another passenger. If they do, I won't be notified or refunded. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

Zuerst habe sie die Regelungen der Airlines für übergewichtige Person recherchiert. Viele von ihnen würden sich das Recht vorbehalten, diese aus dem Flugzeug zu komplementieren, auch nach dem Boarding. Außerdem sei häufig vorgeschrieben, einen zweiten Platz im Voraus zu buchen, der möglicherweise vom Personal dann doch an einen anderen Passagier vergeben wird.

Ein Dominoeffekt an Problemen

Außerdem bringt sie ihren eigenen Gurt-Erweiterer ins Flugzeug mit, der unter Umständen bei den Sicherheitskontrollen eingezogen werden kann. Es sei ihr zwar nicht peinlich, beim Personal nach einem Gurt-Erweiterer zu fragen, sie mache sich aber Sorgen, dass andere Passagiere diese Bitte mitbekommen und sich anschließlich beschweren würden. "Wenn das der Fall ist, wird ein Dominoeffekt an Problemen für mich in Gang gesetzt."

I brought my own seatbelt extender, so I wouldn't have to ask for one. Sometimes my extender is confiscated by the TSA. Today it wasn't. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

I'm not worried about the embarrassment of asking for a seatbelt extender. I know I'm fat. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

I'm worried that hearing me ask for an extender will prompt others to complain. If they do, it starts a domino effect of trouble for me. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

Passengers complaining to flight attendants will get me reseated, charged double, or escorted off the plane, stranded without a way home. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

Over the last 2 yrs, about 50% of passengers in my row complained about me. So, my body is regularly discussed in my presence w/o my input. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

As a very fat person on a plane, I am treated like luggage--a cumbersome, exasperating inconvenience. Inanimate & unfeeling. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

In den vergangenen zwei Jahren hätten sich 50 Prozent der Passagiere, die in ihrer Reihe saßen, über sie beschwert. Immer wenn das passiert, werde lautstark über ihren Körper diskutiert. "Als sehr dicke Person im Flugzeug werde ich wie Gepäck behandelt – eine sperrige, ärgerliche Unannehmlichkeit. Leblos und ohne Gefühle."

Um etwas mehr Platz zu haben und dadurch weniger Beschwerden ausgesetzt zu sein, buche sie deswegen hin und wieder ein Ticket in der ersten Klasse. Doch auch dort sei es für sie nicht möglich, das Tischchen runterzuklappen, um zu arbeiten oder etwas zu essen.

I bought a first class tickets bc they're a bit wider, but mostly because there are partitions between seats. So complaints are less likely. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

Without a tray table, I can't work for the full six hours. I also won't be able to eat the first class meal that comes with the ticket. — your fat friend (@yrfatfriend) July 17, 2017

Enorme Resonanz auf Twitter

Die Twitter-Nutzerin erhielt auf ihren Bericht eine enorme Resonanz. Es ist nicht das erste Mal, dass die Nutzerin über diese Erfahrungen berichtet. Das erste Mal sei sie vor sechs Jahren im Flugzeug beleidigt worden. Bereits im März vergangenen Jahres hat sie dazu auf Future Travel einen Beitrag verfasst. Sie werde sich trotz aller Widrigkeiten, die das Fliegen für sie mit sich bringt, nicht davon abhalten lassen: "Ich fliege trotzdem, weil es mein Leben ist und die vorgefasste Meinung anderer über mich und meinen Körper dieses nicht kontrollieren können. Aber sie können es mir sehr schwer machen."