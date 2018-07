Model: "Ich wurde wegen meiner Haare diskriminiert"

Auch Thot sprach im Interview mit dem Blatt kürzlich offen und ausführlich über ihre Erfahrungen. So sagte sie unter anderem, dass sie typischerweise selbst Make-up und Clip-ins zu Fotoshootings mitbringe, um unangenehme Situationen mit unerfahrenen Stylisten zu vermeiden. Angesprochen auf ihre Beziehung zu ihren Haaren im Allgemeinen sagte sie: "Zuallererst sind Haare ein Accessoire und definieren eine Frau nicht. Ich habe für meinen Job schon alles Mögliche mit meinen Haaren gemacht – ich war komplett kahl geschoren, rasiert, hatte eine blonde Kurzhaarfrisur. (…) Was ich aus all diesen Dingen gelernt habe ist, dass man einfach versuchen muss man selbst zu sein." Als dunkelhäutige Frau sei sie nie dazu angeleitet worden, ihre Haare zu kultivieren. Stattdessen habe sie gelernt diese zu verstecken. Anstatt die Natürlichkeit schwarzer Frauen zu betonen, wurden ihnen Perücken, Extensions und Glatzen verpasst.

Obwohl sich in den vergangenen Jahren viel verändert habe und natürliches Haar schwarzer Frauen im Business immer mehr anerkannt wird, sei der Kampf noch nicht ausgefochten. "Die Industrie sollte endlich Verantwortung übernehmen und in uns investieren", so Thot.