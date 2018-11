Melania Trump: Anfeindungen wegen Heuchelei sind "okay"

In ihrer Rolle als First Lady der USA setzt sich Melania Trump seit dem Amtsantritt ihres Mannes gegen Cybermobbing ein. Ihr Engagement brachte der Ehefrau von US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit immer wieder Kritik ein. Doppelmoral, Heuchelei – so lauteten die wiederholt vorgebrachten Vorwürfe.

Im September 2017 sprach sie etwa bei ihrer Rede im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York über ihre Bemühungen im Kampf gegen Mobbing im Zuge ihrer Sensibilisierungskampagne "Be Best". Im Netz wiesen sie viele danach darauf hin, dass ihr Ehemann selbst ein Meister der böswilligen Schikane sei.