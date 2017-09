Im neonpinken Ballonärmel-Kleid und farblich abgestimmten High Heels empfing Melania Trump am Mittwoch die Ehepartner der nach New York gereisten Regierungschefs zu einem Mittagessen. Und wie es sich für eine Präsidenten-Gattin gehört, hielt Melania Trump im Zuge des Lunchs eine Ansprache.

"Kein Kind sollte sich jemals hungrig, belästigt, verängstigt, terrorisiert, tyrannisiert oder isoliert fühlen", sagte sie unter anderem in ihrer sieben Minuten langen Rede, in der sie sich für einen verstärkten Schutz von Kindern gegen Mobbing-Attacken auf sozialen Netzwerken aussprach.

"Bitte lesen Sie Ihre Rede Ihrem Ehemann vor"

Nachdem die First Lady ihre Pflicht erfüllt und die Öffentlichkeit Wind vom Inhalt ihrer Rede bekommen hatte, hagelte es auf Twitter kritische Beiträge. In den Postings weisen die User Melania Trump darauf hin, dass ihr Ehemann Donald Trump selbst oft genug andere Menschen belästigt oder beleidigt hätte.

LOL. I wonder if she saw the golf ball hitting sec Clinton meme? Is that leading by example for kids? — Kathleen Lerma (@kathleen_lerma) 20. September 2017

Wow really? Gonna go with the online bullying a few days after hubby retweets meme of HRC getting hit with golfballs? — MrFeedback???????????? (@noiserawker) 20. September 2017

Please reread your speech to your husband. There is a bounty of information for him in those words. — KMBHOL (@Kboyk) 20. September 2017

Melania Trump's United Nations speech preached about setting an example for our children and preventing bullying…



Start with your husband pic.twitter.com/Lq3u2eGoic — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) 20. September 2017

Melania Trump condemned bullying at the U.N. today. She then looked at her husband, laughed, and said "I'm just kidding." — Albert Brooks (@AlbertBrooks) 20. September 2017

Melania Trump is the MOST qualified person to give a speech on bullying. She's married to the biggest fucking bully on earth. — Miss Marmo (@MissMarmo) 20. September 2017

I'm old enough to remember when Melania's husband retweeted a gif of himself whacking a golf ball into Hillary Clinton's back (3 days ago). https://t.co/ZqliDZxIOr — David Glasgow (@dvglasgow) 20. September 2017

Melania's speech at the UN has to be a joke. HAS TO BE! She CANNOT be serious. Melanie, go home and give this speech to your HUSBAND!!! — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) 20. September 2017

Melania Trump gave an anti-bullying speech at the UN. After Donald Trump's bullying-on-steroids speech at the UN. — Dr. Jill Stein???? (@DrJillStein) 20. September 2017

@FLOTUS might want to chat about that over dinner tonight with @POTUS — Tim Kernell (@TimKernell1) 20. September 2017

Melania Trump talking about cyber bullying when her husband is the absolute worst offender is just Twilight Zone worthy. Disturbing family. — Ricky Davila (@TheRickyDavila) 20. September 2017

Trumps Verbalentgleisungen

US-Präsident Trump hat sich in der Vergangenheit tatsächlich bereits einige verbale Entgleisungen geleistet. So bezeichnete er während des Wahlkampfes Floridas Ex-Gouverneur Jeb Bush als "energielosen Schlappschwanz", den Senator von Texas, Ted Cruz, als "Lügen-Ted" und Marco Rubio als "Little Marco" oder "schwitzenden Marco".

Gegenüber Frauen äußerte er sich zudem wiederholt abschätzig und sexistisch. Schon vor seiner Präsidentschaft war Trump immer wieder mit frauenverachtendem Verhalten und sexistischen Kommentaren aufgefallen. Vor allem eine Aufnahme aus dem Jahr 2005, die während des Wahlkampfes an die Öffentlichkeit gelangte, sorgte für weltweite Empörung. In dieser hörte man Trump sagen: "Küss' sie einfach, warte einfach nicht… Fass ihnen an die Pussy… Wenn du ein Star bist, lassen sie dich alles machen."

Für große Empörung sorgte auch Trumps Auftritt in South Carolina im November des vergangenen Jahres: Damals äffte der republikanische Präsidentschaftskandidat auf offener Bühne einen unter Arthrogryposis (angeborene Gelenkversteifung) leidenden Journalisten nach. Als sich die Videobilder der Szenen verbreiteten, brach eine Welle der Entrüstung darüber los, dass Trump die Behinderung des Mannes lächerlich machte.

Auch seine ehemalige politische Kontrahentin Hillary Clinton blieb von seinen Beschimpfungen nicht verschont. Bei der letzten Präsidentschaftsdebatte nannte Trump Clinton beispielsweise eine "widerliche Frau".