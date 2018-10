Photobomb: Foto von Melania Trump avanciert zum Lacher im Netz

Vergangenen Dienstag kam Melania Trump im Weißen Haus mit Schülerinnen und Schülern der Digital Pioneers Academy, einer Schule in Washington, D.C., zusammen. Bei dem Treffen im Rahmen ihrer "Be Best"-Kampagne empfing die First Lady die Jugendlichen zusammen mit Bildungsministerin Betsy DeVos im Kino des Regierungssitzes des Präsidenten, um den Film "Wonder" (deutscher Titel "Wunder") anzusehen. "Wunder" ist die filmische Umsetzung des gleichnamigen Bestsellers von RJ Palacio über einen vom Treacher-Collins-Syndrom betroffenen Jungen, der nach Akzeptanz sucht. Das Treacher-Collins-Syndrom ist eine angeborene Erkrankung, die zu Gesichtsfehlbildungen und Defekten des Kopfes sowie des Halses führt.

Nach dem Event teilte Trump eine Reihe von Bildern auf ihrem offiziellen Twitter-Account.