Melania Trump: Glückliche US-First Lady?

Engagement gegen Cyber-Bullying

Der Job der First Lady hatte etwas Glamouröses, denkt man etwa an Melania Trumps Vorgängerin Michelle Obama zurück. Melania Trump trat dagegen zu Beginn der Amtszeit ihres Mannes kaum öffentlich auf, zeitweise war sie wie von der Bildfläche verschwunden. Inzwischen hat die First Lady allerdings deutlich an Profil gewonnen - und scheint dabei auch Akzente zu setzen, die im Widerspruch zur Politik ihres Mannes stehen, selbst wenn sie das nicht so verstanden wissen will.

Im Mai rief die First Lady die Initiative "Be Best" ins Leben, die sich um Kinder kümmert. Dabei engagiert sie sich auch gegen Cyber-Bullying, also gegen Mobbing in sozialen Medien. Manche argumentieren, der größte Cyber-Bully unserer Zeit sei Donald Trump, seine härteste Waffe Twitter. Wer bei Trump in Ungnade fällt, wird in präsidialen Tweets schon mal als "Verlierer", "Idiot" oder "Hund" beschimpft und mit Adjektiven wie "dumm", "schwach" oder "erbärmlich" belegt. Trump folgen auf Twitter mehr als 55 Millionen Menschen.

Offen in Konfrontation ging Melania Trump gegen die Null-Toleranz-Politik ihres Mannes bei illegaler Einwanderung, die zur Trennung von Kindern von ihren Eltern an der Grenze zu Mexiko führte. Im Sommer wühlten entsetzliche Szenen die USA auf, als kleine Kinder mutterseelenallein in Sammellager gesperrt wurden. Die First Lady reiste an die Grenze, um sich selber ein Bild zu machen.

Melania Trump sagt ABC nun: "Es war herzzerreißend. Und ich reagierte mit meiner eigenen Stimme." Llamas weist die First Lady darauf hin, dass die Politik ihres Ehemannes zu der Situation geführt habe. "Ja, und ich ließ es ihn wissen", antwortet sie. "Ich sagte ihm, dass das nicht hinnehmbar ist." Tatsächlich stoppte der Präsident die Trennung von Kindern von ihren Eltern daraufhin - ein Zeichen dafür, dass Melanias Einfluss womöglich größer ist als gedacht.